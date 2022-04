Burkina Faso e a Guiné-Conacri pedem mais tempo para apresentar um calendário da transição

"Burkina Faso desejava ter mais tempo do que o prazo de 25 de abril", fixado um mês antes pelos chefes de Estado da África ocidental, "a fim de continuar as consultas sobre várias questões", de acordo com uma declaração da CEDEAO.

Por seu lado, "a Guiné apresentou os recentes desenvolvimentos relativos ao processo de transição e também desejou ter mais tempo em relação ao prazo de 25 de abril", a fim de "permitir novas consultas", acrescentou a organização.

A CEDEAO anunciou que iria enviar missões aos dois países antes de uma próxima cimeira de chefes de Estado, em datas não especificadas.

Publicamente, as autoridades de ambos os países deixaram claro que não tencionam submeter-se às exigências da CEDEAO, correndo o risco de verem impostas novas sanções.

Na segunda-feira, o Burkina Faso, através do porta-voz do Governo, Lionel Bilgo, disse que não tencionava encurtar o período de transição de três anos, antes de os civis regressarem ao poder.

"Não vamos sacrificar os nossos esforços para trazer a paz ao Burkina Faso, correndo atrás de um calendário intangível que não tem em conta as realidades no terreno", disse.

Do lado de Conacri, o governo guineense insistiu que não agiria "sob restrições ou sob o `diktat` [ultimato] de ninguém".

"Nada está excluído", disse o porta-voz do Governo, Ousmane Goual, em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de a Guiné se retirar da CEDEAO.

O coronel Mamady Doumbouya tem sido o líder da Guiné desde setembro de 2021, após ter derrubado Alpha Condé, no poder durante 10 anos.

No Burkina, o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba tomou o poder no final de janeiro, durante um golpe que derrubou Roch Marc Christian Kaboré, mantido em prisão domiciliária desde então.

Ambos os países foram suspensos dos organismos da CEDEAO e a Guiné foi atingida com sanções económicas.

Outro país da região, o Mali, que assistiu a dois golpes desde agosto de 2020, também está suspenso e é alvo de importantes sanções.