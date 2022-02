Burkina Faso. Tribunal retoma julgamento dos acusados da morte de ex-PR Thomas Sankara

A sessão de hoje começou com as alegações do advogado de Mariam Sankara, viúva do antigo chefe de Estado, que disse que o crime foi cometido por motivações económicas.

"Os que planearam, os que orquestraram o homicídio de Thomas Sankara simplesmente queriam desfazer-se de um homem que era um travão à sua ambição de enriquecimento", declarou Ferdinand N`Zepa, em declarações recolhidas pela rádio local Ómega e citadas pela agência espanhola de notícias, Efe.

"Blaise Compaoré [sucessor de Sankara depois da sua morte] mandou matar Thomas Sankara para ganhar o poder que cobiçava desde 1983", afirmou o advogado, acrescentando: "Nem nos seus sonhos mais selvagens Sankara poderia imaginar que Blaise Compaoré era capaz destes atos extremos", concluiu.

O reinício do julgamento surge depois da suspensão na segunda-feira, quando os advogados alegaram que o golpe militar ocorrido no país na semana passada tinha suspendido a Constituição, que é o garante da independência da justiça.

Um movimento de militares liderado pelo tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba tomou o poder no Burkina Faso no passado dia 24 de janeiro, detendo o Presidente Roch Kaboré, que ainda se mantém em prisão domiciliária.

Suspeito de ter ordenado o assassinato de Sankara, que sempre negou, Compaoré foi expulso do poder em 2014 por protestos nas ruas quando tentava alterar a Constituição do país e garantir a perpetuação no poder, e vive desde então na Costa do Marfim, onde conseguiu a cidadania, que o protege da extradição e da eventualidade de ser julgado no seu país.

Antes do início do interrogatório, o tribunal militar ouviu ficheiros áudio e visionou vídeos datados de 1987, nos quais Blaise Compaoré justifica os acontecimentos de 15 de outubro, resultantes, segundo o ex-presidente burquinabê, de "diferenças fundamentais que surgiram ao longo de um ano sobre questões operacionais do processo revolucionário".

As circunstâncias da morte de Sankara foram mantidas em total segredo durante o período em que Blaise Compaoré esteve no poder e isso, só por si, faz aumentar as suspeitas de que ele possa, de alguma forma, ter estado envolvido ou ter tido conhecimento. Até que ponto foi cúmplice ou participou no assassinato, terá que ser estabelecido pelo tribunal.

Thomas Sankara, que chegou ao poder através de um golpe de Estado em 1983, foi morto com 12 dos seus companheiros por um comando durante uma reunião na sede do Conselho Nacional da Revolução (CNR) em Ouagadougou. Tinha 37 anos.

Deixou uma marca indelével em África, onde ficou conhecido com o "Che Guevara Africano", que queria "descolonizar as mentalidades" e perturbar a ordem mundial através da defesa dos pobres e oprimidos.

Logo no ano seguinte à sua chegada ao poder, Sankara mudou o nome do país, numa tentativa de enterrar com as insígnias da República do Alto Volta a herança do poder colonial francês. O país de Sankara passou a chamar-se República Democrática e Popular do Burkina Faso, que significa "país do povo honesto".

Sankara é uma referência ainda muito presente junto dos burquinabês -- foi citado pelo novo homem forte do país, Sandaogo Damiba, no seu primeiro discurso ao país -- mas mantém igualmente um lugar de destaque no panteão dos ícones pan-africanos.

Doze de 14 acusados estão presentes no julgamento, incluindo o general Gilbert Diendere, 61 anos, um dos principais líderes do exército durante o golpe de 1987, e chefe da segurança de Compaoré durante a sua presidência.