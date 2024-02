Burlas e extorsão pela Internet e telefone disparam em Macau

De acordo com dados oficiais divulgados pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a região semiautónoma chinesa registou 1.306 burlas cometidas através do telefone ou "online" no ano passado, mais 735 casos do que em 2022.

A maioria das burlas (894, mais 43,7%) aconteceram com recurso à Internet, embora o maior aumento tenha ocorrido nas burlas através do telemóvel (412), que quase quadruplicaram.

Num relatório, a tutela da Segurança revelou que em 329 casos as vítimas revelaram a burlões os dados de cartões de crédito quando tentavam comprar bens ou serviços `online`, mais do dobro do registado em 2022.

Wong Sio Chak sublinhou ainda que no ano passado 148 pessoas foram alvo de extorsão após terem partilhado fotos nuas em plataformas de mensagens na Internet, um aumento de 60,9%.

As autoridades de Macau registaram um aumento de 37,6% da criminalidade global em 2023, algo justificado com o aumento dos turistas, após o fim das restrições impostas no âmbito da política `zero covid`.

Na conferência de imprensa, Wong Sio Chak disse que a Polícia Judiciária (PJ) de Macau está a testar uma aplicação de combate à burla, que deverá ser lançada em abril na rede social chinesa WeChat.