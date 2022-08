Buscas do FBI em Mar-a-Lago podem estar relacionadas com documentos sobre armas nucleares

As buscas do FBI à casa de Trump em Mar-ao-Largo, na passada segunda-feira, podem estar relacionadas com documentos sobre armas nucleares, noticia a imprensa norte-americana. Terá sido esse o motivo pelo qual o Departamento de Justiça dos EUA autorizou a entrada de agentes da polícia federal na casa de um ex-presidente.