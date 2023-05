Buscas na Alemanha. Grupo ambientalista "Last Generation" alvo de operação policial

Lobbystrukturen durchsuchen und fossile Gelder der Regierung beschlagnahmen - Wann?



Bundesweite Razzia. #VölligBekloppt https://t.co/OnRNyI58jh — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 24, 2023

Quatro buscas ocorreram em Berlim, três na Baviera e três em Hesse. Foram também realizadas buscas em Hamburgo, Magdeburg, Dresden e Schleswig-Holstein, segundo as autoridades.De acordo com a Procuradoria-Geral de Munique, foi lançada uma investigação “devido a inúmeras denúncias criminais da população” contra um total de sete réus “sob a acusação de formar ou apoiar uma organização criminosa”. As denúncias começaram a ser recebidas desde meados de 2022.Dois dos suspeitos são também acusados de terem tentado sabotar o oleoduto que liga Trieste, na Itália, a Ingolstadt, na Alemanha, em abril do ano passado.Os ativistas usaram as próprias palavras do chanceler alemão, Olaf Scholz, que na segunda-feira apelidou as controversas ações do grupo de “completamente malucas”.Em outubro do ano passado, dois ativistas atiraram puré de batata contra uma pintura de Claude Monet num museu em Potsdam, perto de Berlim, e de seguida colaram-se a uma parede.A principal reivindicação do grupo é a criação de um “conselho social climático” que reuniria cidadãos comuns para formular um plano para levar a Alemanha a acabar com o uso de combustíveis fósseis até 2030 e a cumprir a meta internacional de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius.O “Last Generation” planeia reunir-se com o ministro dos Transportes da Alemanha na próxima semana para discutir as suas exigências, que incluem a introdução de um limite de velocidade universal nas rodovias do país.