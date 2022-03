"Bússola estratégica de segurança avaliada pela UE

Os ministros, entre os quais Augusto Santos Silva e João Gomes Cravinho, em representação de Portugal, reunir-se-ão em três formatos ao longo do dia, arrancando os trabalhos de manhã apenas ao nível dos chefes de diplomacia, após o que se seguirá, da parte da tarde, o Conselho “Jumbo”, e, já ao início da noite, uma reunião de ministros da Defesa. Esta última contará com a participação, por videoconferência, do ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov.Enquanto a agressão militar russa à Ucrânia dominará, uma vez mais, as reuniões de chefes de diplomacia e de ministros da Defesa, o Conselho “Jumbo” será consagrado então à aprovação do documento que traça apara os próximos 10 anos, a ser formalmente adotado pelos líderes da UE no final da semana.