"Bússola Estratégica". UE planeia realizar os primeiros exercícios militares em 2023

O primeiro esboço de proposta da nova «Bússola Estratégica» da União estará esta segunda-feira em cima da mesa em Bruxelas, durante uma sessão conjunta com os ministros da Defesa dos 27 Estados-membros, no que é conhecido em Bruxelas como o "Conselho Jumbo”.“Este não é o mundo que os europeus escolheram ou que preferimos, mas é aquele que temos de enfrentar”, refere o documento confidencial, de apenas 28 páginas, ao qual o jornal espanhol El País teve acesso.

“A partir de 2023, organizaremos manobras regulares, inclusive navais”, refere o documento. Um dos principais elementos da proposta é a criação de “módulos interoperáveis” que em 2025 permita a mobilização rápida de cerca de 5000 militares para missões contempladas nos Tratados.







Para missões civis, a UE pretende, a partir de 2023, estar em posição de enviar uma equipa de até 200 especialistas totalmente equipados em 30 dias.

A organização e o comando dos exercícios seriam inicialmente responsabilidade das unidades nacionais, mas passaria, em 2025, para a unidade do Estado-Maior da UE criada em 2017, com o objetivo de se tornar um verdadeiro quartel-general, mas que ainda não está totalmente operacional, explicaAté ao momento, este quartel-general assumiu apenas o comando de operações não militares voltadas para a formação em países terceiros, mas o objetivo agora é que assuma também o comando de futuras operações de combate, para garantir, por exemplo, a segurança de um aeroporto ou a evacuação de civis., afirma o documento, aludindo ao fundamento jurídico que, à semelhança do que está estabelecido na NATO, permite que os 27 Estados-membros respondam de forma conjunta a um ataque.

A “Bússola Estratégica” acrescenta que em 2022 pretende ainda estabelecer mecanismos de defesa contra ataques híbridos e desenvolver uma diplomacia preventiva e dissuasiva contra ataques cibernéticos.

O desenvolvimento de uma capacidade militar por parte da UE foi sempre uma matéria que contou com o voto contra de vários países, que temiam com isso enfraquecer a NATO. Mas os votos contra encurtaram com a saída do Reino Unido do bloco europeu, com a situação dos EUA no Afeganistão e com a crescente hostilidade de países vizinhos como a Bielorrússia e a Rússia., resume o documento.

Portugal, que estará representado neste Conselho realizado esta segunda-feira pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, tem defendido a importância do reforço da capacidade estratégica da UE – tal como ficou demonstrado com o sucedido no Afeganistão -, considerando que tal é também importante para o reforço da NATO.