Cabo Delgado. Corpo diplomático da UE rebate críticas de eurodeputados

Num debate organizado conjuntamente pelas comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros e de Desenvolvimento do Parlamento Europeu (PE), sobre o sul de África, mas muito focado na crise no norte de Moçambique, a diplomata portuguesa Rita Laranjinha, diretora do SEAE para África, `antecipou` desde logo na sua intervenção inicial críticas à ação da UE, que garantiu, no entanto, estar já em marcha.

"Antecipo que alguns membros deste Parlamento considerem que não estamos a avançar suficientemente depressa, mas quero assegurar-vos que estamos a avançar de uma forma consolidada e coerente", declarou.

Reportando-se à deslocação a Moçambique, em janeiro passado, do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, enquanto representante do Alto-Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, a responsável do serviço europeu, que participou na visita, apontou que a mesma foi "um sucesso", no sentido em que "alcançou uma maior abertura de Moçambique ao nível político para aumentar a colaboração com UE".

"Em paralelo, já começámos a lidar com a violência armada em Cabo Delgado com projetos concretos, designadamente na prevenção e combate à radicalização e lançando ações para o diálogo e políticas para as comunidades e sustento das populações. Estamos já muito ativos em termos de assistência humanitária", disse.

No espaço de intervenções dos eurodeputados, chegaram então as críticas antecipadas pela responsável do SEAE, com o eurodeputado Paulo Rangel a ser particularmente crítico da atuação da UE.

"O Serviço Europeu de Ação Externa tem falhado sistematicamente na questão de Moçambique, e a Comissão Europeia igualmente. Estamos outra vez a debater este tema aqui, já é a quinta vez, entre plenários e comissões, e a Comissão e o SEAE são incapazes de fazer uma lista do que foi feito no terreno", disse.

Segundo Rangel, "não faz sentido" que o ministro Santos Silva "não esteja aqui a dar explicações", pois a comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros ainda não pôde ouvir o ministro sobre a crise em Cabo Delgado.

"É uma falha grave deste enviado especial, que deveria estar aqui hoje a dizer o que quer fazer por Moçambique [...] Aqui tenho que deixar a minha censura ao SEAE, ao Alto Representante, ao enviado especial [Santos Silva] e à Comissão Europeia, porque estão numa paralisia constante, só com palavras, palavras, palavras, sem nenhuma ação no terreno", acusou.

Rangel completou a sua intervenção afirmando que "há uma paralisia" do lado europeu e "a imagem da UE é hoje má em Cabo Delgado e outras províncias".

Também o eurodeputado Carlos Zorrinho, do PS, reclamou "uma ação rápida e efetiva" da UE, atendendo ao "sofrimento das populações e à inação das autoridades", perante uma situação humanitária e de segurança que "é insustentável há já muito tempo".

"Eu não tenho dúvidas que há vontade política, a própria visita [de Santos Silva enquanto representante de Borrell] mostrou essa vontade política. Mas o que as pessoas nos pedem é ações concretas, planos de ação", completou.

Na intervenção final, após o espaço consagrado aos eurodeputados, Rita Laranjinha lamentou as críticas à atuação da UE, considerando que "não são justas".

"Lamento que não seja a visão de alguns dos membros do PE, e estamos prontos a enviar informação muito detalhada sobre projetos de cooperação, em específico em Cabo Delgado, já em curso", disse.

A diplomata também sublinhou que "esta intervenção leva mais tempo a ser concretizada porque deve ser enquadrada e submetida às autoridades moçambicanas, que devem dar o seu aval".

"Não cabe, portanto, apenas à UE decidir as ações. É uma parceria com Moçambique, e as autoridades precisam de dar o seu aval a todas as propostas submetidas. Mas contrariamente ao que foi dito aqui, a imagem da UE em Moçambique não é negativa, pelo contrário", disse, reportando-se aos testemunhos recolhidos durante a visita de janeiro passado.

A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, iniciou-se em 2017 e está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas.

Algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico desde 2019.