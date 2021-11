Cabo Delgado. Efeito do conflito na fome foi como um tsunami, diz ONG

Ao intervir hoje num `webinar` intitulado "Conflito Armado e Insegurança Alimentar: do Mundo ao caso de Moçambique", organizado pela Ajuda em Ação, Jesus Marty recordou que a situação alimentar em Moçambique e, em particular na província de Cabo Delgado (norte), que desde 2017 é aterrorizada por ataques de rebeldes armados, já era problemática antes do início do conflito.

Moçambique está classificado como 181.º de 189 países no Índice de Desenvolvimento Humano, lembrou Marty, acrescentando que na província de Cabo Delgado 44,8% da população vive abaixo do limiar da pobreza, a esperança de vida é de 48 anos, o analfabetismo de 60,7% e a cobertura da rede de água de 44%.

O conflito que começou em 2017 em Cabo Delgado já afeta 30% da província, provocou mais de 3.100 mortes e mais de 817 mil deslocados, o que equivale a mais de um terço da população da província, lembrou ainda.

"Cabo Delgado já era uma das piores regiões em termos alimentares e o conflito agravou esta situação. Temos, por um lado, populações residentes que já enfrentavam graves problemas de fome, falta de água e saneamento, e por outro lado populações que chegaram e continuam a chegar", alertou o diretor da ONG, que opera em Cabo Delgado desde 2016.

Para o responsável, o primeiro desafio é alimentar estas 800 mil pessoas deslocadas, mas também pensar em soluções sustentáveis: "A produção alimentar é chave".

Segundo um relatório hoje apresentado no mesmo evento, o conflito em Cabo Delgado, e a consequente deslocação de mais de 800 mil pessoas, agravou a situação alimentar na província, onde cerca de 87% da população tem uma segurança alimentar pobre ou no limite do aceitável.

Segundo a investigadora do Instituto de Estudos sobre Conflitos e Ação Humanitária (IECAH), que realizou o relatório em conjunto com a Ajuda em Ação, o estudo "confirmou uma situação que já se esperava: que o conflito piorou uma situação que já era difícil".

"Há uma escassez de alimentos inaceitável, tanto na população deslocada como na população local. É preciso resolver o problema da fome e promover a paz", sublinhou.

A relação entre fome e conflito foi também abordada pela investigadora da organização não-governamental (ONG) alemã Welthungerhilfe (WHH) Miriam Wiemers, que no evento de hoje apresentou as conclusões do Índice Global da Fome, divulgado pela organização em outubro.

Segundo Wiemers, "o conflito violento é destrutivo para praticamente todos os aspetos de um sistema alimentar".

Se não se resolver a insegurança alimentar, disse, dificilmente se constrói uma paz sustentável, mas sem paz é mínima a probabilidade de acabar com a fome.