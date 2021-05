Cabo Delgado. Os garimpeiros de ouro

Foto: Nuno Amaral/Antena 1

Em Moçambique, pelo meio das muitas teorias sobre as motivações do grupo Al-Shabaab, que atua no norte de Cabo Delgado, há uma que reúne muitos adeptos: os terroristas, que incendeiam aldeias, que já causaram quase três mil e à volta de um milhão de deslocados, querem controlar as riquezas da região, o gás natural, o ouro e os rubis.