Cabo Verde. Carlos Veiga acredita na eleição à primeira volta

", afirmou à agência Lusa Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro e candidato às eleições presidenciais de Cabo Verde em 17 de outubro (primeira volta)."Eu penso que é possível ganhar à primeira volta, mas esse é um pensamento, apenas. Não quer dizer que isso tenha de ser assim. Nós estamos preparados para todas as eventualidades e, portanto, não é um problema que nos preocupa. Neste momento estamos a trabalhar para termos o máximo possível de votos. É assim que se ganha as eleições e vamos a ver o que vai acontecer", acrescentou.A dois dias do arranque da campanha eleitoral, Carlos Veiga promete que a mensagem a passar aos eleitores será de "confiança".", apontou."Se formos capazes de eleger um candidato que possa unir os cabo-verdianos, e eu julgo que estou nessas condições, naturalmente que as coisas irão correr muito melhor. Com mais estabilidade com mais segurança e na direção certa, do que se nós quisermos, de facto, cada um por si, puxamos cada um para seu lado, não iremos avançar", enfatizou.Sobre a campanha que se aproxima, a terceira no país no espaço de um ano e novamente condicionada pelas regras de proteção sanitária devido à pandemia de covid-19, Carlos Veiga afirma que será "de contacto com os eleitores", e "por todas as vias".

"Pelas redes sociais, com encontros porta a porta, e se for possível obviamente com alguns comícios, desde que sejam adotadas e seja possível cumprir todas as exigências que os serviços de saúde fazem para que esse tipo de ajuntamentos aconteça", concluiu.





Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República.O Tribunal Constitucional anunciou em 24 de agosto que admitiu as candidaturas a estas eleições de José Maria Pereira Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, Hélio Sanches, Joaquim Jaime Monteiro e Casimiro de Pina.