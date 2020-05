Cabo Verde com mais 14 casos e total sobe para 435

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que o Laboratório de Virologia analisou 117 testes, dos quais 14 deram resultado positivo, sendo 12 na Praia e um no Tarrafal, em Santiago.

As autoridades de saúde cabo-verdiana deram conta de um caso novo na ilha de São Vicente, uma mulher grávida transferida da ilha do Sal e que já tinha tido dois exames positivos para os testes rápidos de pesquisa de anticorpos.

Com estes novos casos, Cabo Verde passa a ter um acumulado de 435, distribuídos pelas ilhas de Santiago (375), Boa Vista (56, todos recuperados) e São Vicente (4, três deles recuperados).

O Ministério da Saúde adiantou ainda que o país contabiliza 193 doentes recuperados, mais 14 do que os 179 registados no sábado, fazendo com que o número de casos ativos se mantenha em 236.

"Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento e com evolução favorável, com exceção de um doente que se encontra em estado crítico", avançou o Ministério da Saúde.

Ainda do total acumulado no país, registaram-se quatro óbitos e dois doentes foram transferidos para os seus países de origem.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de 6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.