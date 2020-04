Cabo Verde com mais nove casos que elevam total para 82

Em comunicado, aquele ministério refere que foram confirmados, na Praia, sete casos de covid-19 em contactos com doentes anteriormente diagnosticados. Outros dois eram suspeitos cujos testes laboratoriais confirmaram a presença do novo coronavírus.

"Os casos confirmados de doença encontram-se de momento, estáveis e todos se encontram em isolamento", lê-se no comunicado assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

Cabo Verde conta atualmente com 82 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (52), de Santiago (29) e de São Vicente (1). Um destes casos, um turista inglês de 62 anos -- o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outro dos doentes já foi dado como recuperado.

O comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social refere que foram realizados, entretanto, "testes de mais amostras" dos concelhos da Praia e de Calheta de São Miguel, ainda do Hospital Regional Santiago Norte e de São Vicente, "cujos resultados foram negativos" para covid-19.

A situação na Praia já foi descrita pelas autoridades cabo-verdianas como de transmissão comunitária da doença.

"Não foram identificados casos positivos de doença em nenhum outro concelho no país nas últimas 72 horas", refere ainda o comunicado.

Desde sábado que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados de covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curto, até às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 181 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 593.500 doentes foram considerados curados.