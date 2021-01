Cabo Verde decreta estado de calamidade na ilha de São Vicente

As medidas foram anunciadas em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, numa altura em que a ilha de São Vicente com 216 casos ativos de covid-19, dos 555 que estavam oficialmente contabilizados em todo o país em 14 de janeiro.

Todas as restantes ilhas vão permanecer em estado de contingência, incluindo a do Fogo, que baixa de nível, aliviando assim algumas restrições, face ao estado anterior, que vigorou até agora, de calamidade.

As medidas, implicando limitações nomeadamente aos horários de funcionamento de estabelecimentos de restauração ou no acesso às praias, vão vigorar por 30 dias, sucedendo ao estado anterior, que tinha sido decretado em 14 de dezembro, na altura apenas com a ilha do Fogo em estado de calamidade.

Cabo Verde conta com um acumulado de 12.664 casos da doença desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro doente com a covid-19 no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas do arquipélago, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Segundo os mesmos dados, morreram até ao momento 115 por complicações associadas à doença e três por causas externas.

O arquipélago soma ainda 11.989 recuperados, enquanto dois infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem.