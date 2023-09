Cabo Verde e Panamá assinam memorandos sobre pesca ilegal e consultas políticas

Os documentos foram assinados em Nova Iorque, na quarta-feira, à margem da 78.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, e a homóloga do Panamá, Janaina Tewaney.

Cabo Verde tem apoiado parcerias para reforço do setor das pescas, depois de em 2022 ter atribuído 70 licenças para barcos estrangeiros pescarem nas suas águas.

O encontro fez parte da agenda que o chefe da diplomacia cabo-verdiana tem mantido com representantes de organizações internacionais e governantes de diversos países.

Rui Figueiredo Soares integra a comitiva que acompanha o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que vai discursar perante a assembleia-geral no sábado, com foco no contexto de crises e de conflitos que o mundo vive e destacando os compromissos de Cabo Verde relativamente à Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).