Cabo Verde elege novo presidente da República

Quase 400 mil cabo-verdianos são chamados a escolher o quinto presidente do país. As urnas abriram às sete da manhã locais e fecham às 18h, menos duas horas do que em Lisboa. Há perto de 1.050 mesas de voto distribuídas pelo arquipélago e 240 no estrangeiro. Em Portugal, há 64 locais para a votação dos quase 18.000 inscritos.