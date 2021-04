Cabo Verde espera receber vacina chinesa e atingir imunidade este ano

"O país continua em acordos e em contacto com outros parceiros para ver outras possibilidades de acesso à vacinas", disse o diretor nacional de Saúde, Jorge Barreto, na habitual conferência de imprensa semanal de balanço da pandemia no país.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, ainda este mês está prevista a utilização de pelo menos mais duas vacinas chinesas com autorização da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Esperemos que com mais essas duas vacinas haja uma maior capacidade de oferta e também melhorar o acesso", previu.

O diretor nacional de Saúde avançou que até agora 8.330 pessoas já receberam a primeira dose de vacina no país, e 1.567 profissionais de saúde já tomaram a segunda dose.

Do total, 5.138 doses administradas foram da AstraZeneca, ainda segundo Jorge Barreto, e garantiu que por enquanto sem preocupações maiores.

Até agora, um total de 3.170 idosos já receberam a primeira dose de vacina, num processo que tem decorrido sem sobressaltos, prosseguiu a mesma fonte.

Segundo Jorge Barreto, o país ainda tem doses para continuar a vacinar as pessoas idosas e está em constante contacto com a Covax, iniciativa que cedeu às primeiras doses.

No entanto, salientou o responsável, ainda falta receber uma grande parte da AstraZeneca, mas até agora sem data cerca para a entrega.

"Porque há outros fatores que acabam por ter implicação na definição dessa data, mas apontam para o mês de junho, isso se tudo correr bem", explicou.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional a iniciar-se em 19 de março, assumindo o Governo a meta de vacinar 70% da população até final do ano.

As doses já recebidas em Cabo Verde inserem-se num total de 108 mil a fornecer pela AstraZeneca ao abrigo da Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

A vacinação começou com os profissionais de saúde que trabalham na linha da frente do combate à pandemia, mas o plano de vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde colocou nos grupos prioritários ainda os doentes crónicos, maiores de 60 anos, profissionais do turismo, professores, agentes da Polícia Nacional, Forças Armadas e elementos do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, estimando-se a necessidade de 267.293 doses da vacina.

A Covax, que conta com a colaboração da Gavi - Aliança para as Vacinas, foi criada para garantir que as vacinas contra a covid-19 sejam disponibilizadas a 92 países de baixo e médio rendimento.

Cabo Verde registou hoje mais uma morte por covid-19 na ilha de São Vicente, de um total de 193 óbitos no país, e 162 novos infetados pelo novo coronavírus, elevando para 20.627 os casos positivos acumulados em todo o arquipélago.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.020.765 mortos no mundo, resultantes de mais de 141,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.