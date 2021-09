Cabo Verde exige vacinação ou teste a professores e funcionários das escolas

"Será exigida a apresentação de certificado de vacinação ou de teste covid negativo aos professores, aos funcionários e aos alunos que frequentam as escolas", afirmou o ministro, em conferência de imprensa na cidade da Praia para perspetivar o arranque das aulas, a 13 de setembro, em todo o país.

"Estamos a trabalhar na colocação e ampliação dos postos de vacinação para atender as necessidades emergentes nas escolas secundárias, lá onde seja necessário", afirmou ainda, sobre o apoio ao processo de vacinação contra a covid-19.

O novo ano letivo em Cabo Verde arranca com cerca de 130 mil crianças, adolescentes e jovens. Destes, cerca de 16.500 em jardins de infância, 83.500 no ensino básico obrigatório (do 1.º ao 8.º ano de escolaridade) e cerca de 30.000 no ensino secundário (do 9.º ao 12.º ano de escolaridade).

No total, cerca de 6.000 professores foram colocados nas escolas e foram recrutados mais de 200 novos docentes, adiantou Amadeu Cruz, acrescentando que 75% do pessoal docente já recebeu pelo menos a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19.

"Temos aqui um princípio que é quase religioso. É o amor ao próximo, no fundo. O professor e o funcionário, e todo nós devemos ter o senso do amor ao próximo", respondeu o governante, questionado pela Lusa sobre as consequências para os profissionais que não aceitarem ser vacinados ou realizar teste.

Cabo Verde já vacinou com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 mais de 71% da população adulta (a vacinação em Cabo Verde só abrange maiores de 18 anos) do arquipélago e no mês de outubro, segundo o Governo, conta atingir a meta de 70% da população com o esquema de vacinação completo.

"Devemos ter uma responsabilidade cívica, moral, de amor às crianças, de proteção às crianças. E, portanto, nós estamos convencidos de que nesta sociedade cabo-verdiana, onde há uma prevalência de valores cristãos, os nossos professores, os nossos funcionários, e toda a sociedade de uma forma geral vão aderir massivamente à vacinação", concluiu Amadeu Cruz.