Cabo Verde fará "com prazer" mais dois meses da presidência da CPLP - primeiro-ministro

O secretário-executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles, disse hoje à agência Lusa que a próxima conferência de chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a decorrer este ano em Luanda, está marcada para setembro.

Inicialmente prevista, como habitualmente, para julho - mês em que a organização lusófona celebra o aniversário -, a cimeira acabou por ser marcada para "02 e 03 de setembro", de acordo com "uma proposta de Angola nesse sentido", disse o embaixador português.

A cimeira de Luanda vai marcar o fim do mandato da presidência cabo-verdiana da CPLP e o início da presidência angolana.

Questionado à margem de um evento realizado na cidade da Praia, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse que não haverá nenhum constrangimento em mais dois meses na presidência da organização, e que Cabo Verde fará esse período "com prazer".

"O importante é que nessa cimeira, pensamos que estão criadas as condições para celebrarmos um grande momento, que é mobilidade a nível da CPLP", afirmou o chefe do Governo de Cabo Verde, país que apresentou a proposta de mobilidade de cidadãos no espaço da CPLP.

"Esperamos que o próximo Conselho de Ministros, que se realizará aqui em Cabo Verde, possa sancionar positivamente a proposta apresentada por Cabo Verde e que está devidamente consensualizada. Mais dois ou três meses não será significativo", afirmou Correia e Silva.

O Conselho de Ministros Extraordinário (reunião dos chefes da diplomacia) ainda não tem data marcada.

Já a reunião técnica conjunta na qual se continuará a debater a proposta de projeto de acordo sobre mobilidade na CPLP vai decorrer precisamente esta semana, na sede da CPLP em Lisboa, entre quarta e sexta-feira.

A mobilidade pode também ser um dos assuntos a abordar na próxima reunião de Conselho de Estado em Portugal sobre a CPLP, marcada para sexta-feira.

Os Estados-membros da organização são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

