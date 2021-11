Cabo Verde inaugura primeira embaixada na CEDEAO e Nigéria na sexta-feira

Em comunicado divulgado hoje, o gabinete do primeiro-ministro afirma que Cabo Verde "tem interesse em relaçar a cooperação com a Nigéria e em áreas como a educação, assistência técnica, setor das pescas, setor da indústria, da aviação civil, comércio, entre outras".

"A pretensão maior é promover o estreitamento das relações bilaterais, de amizade e de cooperação, quer através do diálogo político-administrativo, quer no incremento de novas parcerias, bem como explorar as oportunidades de investimento que se vislumbrem", lê-se no comunicado.

Cabo Verde abriu em 2020 a missão diplomática em Abuja, Nigéria, sede da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), tendo o primeiro embaixador, Belarmino Silva, nomeado no mês passado, apresentado as cartas credenciais naquele país em 29 de outubro, iniciando oficialmente as suas funções.

A inauguração da embaixada e missão permanente de Cabo Verde junto da CEDEAO, na Nigéria, está prevista para a manhã de sexta-feira, 19 de novembro. De seguida, o primeiro-ministro reunir-se-á com os embaixadores permanentes dos Estados-membros da CEDEAO na Comissão da organização.

O Governo cabo-verdiano oficializou anteriormente a criação de uma embaixada na Nigéria, justificada com a importância daquele país e para ser "mais interventivo" nas decisões da CEDEAO, que Cabo Verde integra desde 1976.

A criação daquela embaixada foi oficializada pelo decreto-lei 6/2021, de 15 de janeiro, promulgado pelo então Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, no qual o Governo cabo-verdiano justifica a medida com a "necessidade de se garantir uma melhor cobertura diplomática na sub-região oeste africana" e assim "assegurar uma mais eficaz proteção dos interesses nacionais".

Destaca ainda que a República Federal da Nigéria é "estratégica para qualquer país da África ocidental", face "ao seu peso político e económico" na sub-região e por ser o Estado sede da CEDEAO.

Nesse sentido, torna-se "indispensável uma presença permanente e ao mais alto nível de Cabo Verde", para "incrementar relações bilaterais entre os dois países e acompanhar sistemática e ativamente a evolução do processo de integração regional, assegurando melhor inserção do país na sub-região", lê-se ainda.

Além disso, o Governo de Ulisses Correia e Silva também afirmava estar "ciente de que o país deve ser mais interventivo no processo de formação das decisões da CEDEAO".

A CEDEAO é composta por 15 países situados na região da África ocidental -- Cabo Verde, enquanto arquipélago, é o único sem fronteira terrestre com os restantes -- e que partilham simultaneamente laços culturais e geopolíticos, mas também interesses económicos comuns.

Além de Cabo Verde, integram a CEDEAO o Benim, Burquina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.