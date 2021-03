Cabo Verde recebe primeiras vacinas na sexta-feira - Governo

"Quase um ano após o surgimento do primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19), em Cabo Verde, mais concretamente na ilha da Boa Vista, o Governo de Cabo Verde informa com elevada satisfação a chegada ao país, do primeiro lote de vacina contra, no dia 12 de março, sexta-feira", adiantou o executivo em comunicado, sem avançar qual a farmacêutica dos primeiros imunizantes a chegar ao país.

O ato de receção vai decorrer no aeroporto internacional Nelson Mandela, às 02:00 de sexta-feira (03:00 em Lisboa) e será presenciado pelo primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, e pelo ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, e parceiros internacionais de desenvolvimento de Cabo Verde.

"É resultado de um grande trabalho de mobilização do Governo, com comprometimento e sentido de responsabilidade, em colaboração com os parceiros internacionais de desenvolvimento", prosseguiu ainda a mesma nota.

O Governo informou ainda que no domingo vai realizar um ato para assinalar de forma oficial a chegada das vacinas ao arquipélago e anunciará então o arranque da campanha de vacinação a nível nacional.

De acordo com informação prestada à Lusa na semana passada por fonte da Organização Mundial da Saúde (OMS), Cabo Verde vai receber 108.000 doses da vacina da AstraZeneca, produzidas na Índia, e 5.850 doses da Pfizer, ao abrigo da iniciativa Covax, mas os prazos de entrega ainda não estão oficialmente definidos.

A calendarização dessa entrega a Cabo Verde - oficialmente a acontecer até maio - ainda não está definida com "exatidão", mas no caso do arquipélago, as 108.000 doses da vacina da AstraZeneca serão provenientes dos laboratórios próprios e do instituto indiano Serum (maior produtor mundial), autorizado a produzir a mesma vacina.

Angola foi o primeiro país de língua portuguesa em África a receber vacinas contra a covid-19 (624.000 doses) ao abrigo da Covax, iniciativa que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

A plataforma Covax pretende entregar 90 milhões de doses de vacinas no continente africano até final deste mês. Até ao final de maio, o planeamento prevê a entrega de 237 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca e de 1,2 milhões de doses da vacina Pfizer.

Fundada pela OMS, em parceria com a Vaccine Alliance (Gavi, presidida pelo antigo primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso) e a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), a Covax pretende garantir a vacinação a 20% da população de 200 países e tem acordos com fabricantes para o fornecimento de dois mil milhões de doses em 2021 e a possibilidade de comprar ainda mais mil milhões.

O ministro da Saúde cabo-verdiano afirmou, em entrevista à Lusa em 25 de fevereiro, que a taxa de cobertura anual de 20% do plano de vacinação contra a covid-19 é uma previsão técnica, garantindo ser possível imunizar pelo menos 35% da população este ano.

Arlindo do Rosário explicou que essa previsão de cobertura, que consta do plano -- apontando vacinar 60% da população até 2023 -, foi estabelecida com base na informação atual, face à falta de disponibilidade de vacinas global, e como precaução.

O governante acrescentou que através da plataforma Covax está prevista a disponibilização a Cabo Verde, este ano, de vacinas suficientes para imunizar 35% da população.

Além da plataforma Covax, e do financiamento já garantido junto do Banco Mundial para a aquisição dessa quantidade de vacinas, o Governo cabo-verdiano está em negociações bilaterais analisando a "possibilidade de conseguir também a vacina extra plataforma", adiantou ainda.

O plano nacional de introdução e vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde, aprovado em fevereiro pelo Governo, priorizou os profissionais de saúde, pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais hoteleiros, ligados ao turismo e das fronteiras, polícias, militares e bombeiros.

Para o efeito, "será necessária a aquisição de 267.293 doses" da vacina para a população alvo prioritária, num total de 111.372 pessoas, "e pretende-se vacinar até 2023 um total de 60% da população, sendo 20% em 2021, 20% em 2022 e 20% em 2023".

Até quarta-feira, Cabo Verde registava um acumulado de 15.892 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março de 2020, e 155 óbitos e tinha 488 casos ativos da doeça.