Cabo Verde recebe secretário de Estado dos EUA na segunda-feira

"Cabo Verde espera aprofundar os laços históricos de amizade com os Estados Unidos da América e delinear novas formas de parceria em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável", referiu Ulisses Correia e Silva, numa mensagem no Facebook.

Será a primeira visita do género, acrescentou, "o que testemunha um elevado nível de amizade e parceria exemplar entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América", país que acolhe "um número expressivo" da diáspora do arquipélago.

Ulisses Correia e Silva assinalou ainda o "grande compromisso" dos dois países com "valores universais", assumindo ambos o papel de Estados de direito democrático, respeitando os Direitos Humanos.

A visita de Blinken "acontece pouco tempo depois de Cabo Verde ter sido certificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)" como país livre de malária e depois de ter sido indicado para um terceiro programa de financiamento do Millennium Challenge Corporation, "sendo o segundo país africano a consegui-lo".

O MCC, agência governamental independente dos EUA, anunciou em dezembro que Cabo Verde foi escolhido como elegível para um terceiro "compacto" de ajuda pública ao desenvolvimento, destinado à integração económica regional, com valores a definir.

A passagem pelo Estado lusófono dá início a um périplo de Blinken por África, anunciado na quinta-feira, em Washington, que inclui Costa do Marfim, Nigéria e Angola, num contexto em que os Estados Unidos procuram marcar posições face a avanços da Rússia e China no continente.

"Ao longo da viagem, o secretário irá destacar como os Estados Unidos aceleraram a parceria desde a Cimeira de Líderes EUA-África, incluindo em áreas como clima, alimentação e segurança sanitária", disse o Departamento de Estado, em comunicado.

A visita coincide com a visita ao arquipélago de uma delegação do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China -- País de Língua Portuguesa (CPD Fund, sigla inglesa), que vai decorrer de segunda a quarta-feira, com o objetivo de "fortalecer a cooperação entre a China e Cabo Verde em matéria de investimento e identificação de oportunidades de negócios nos setores estratégicos do país".