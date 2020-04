Cabo Verde regista mais 45 casos positivos entre funcionários de hotel na Boa Vista

Em comunicado, o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde e da Segurança Social, informou que o Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública realizou um total de 196 testes, tendo 45 dado positivo - quatro vezes mais do que os 11 casos positivos diagnosticados até hoje.

Dos restantes, 147 tiveram resultado negativo e quatro estão pendentes.

A mesma fonte adiantou que todas as pessoas que tiveram diagnóstico positivo estão a fazer isolamento e estarão sendo acompanhadas pela equipa médica local, que será reforçada.

"Nenhum dos doentes covid-19 diagnosticados inspira, de momento, qualquer cuidado especial", prosseguiu a nota governamental, garantindo que estão a ser identificados os contactos desses novos doentes para vigilância ativa e despistagem da doença.

Todas as medidas continuarão a serem tomadas para evitar a propagação da doença na ilha", concluiu o Ministério da Saúde e da Segurança Social, que voltou a apelar reforço das medidas de prevenção por parte da população.

O país cumpre hoje 18 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anunciou, entretanto, que vai comunicar ao país, na quinta-feira, a decisão sobre a prorrogação ou não do estado de emergência.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou as 800 com mais de 15 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.