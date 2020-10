Cabo Verde regista mais dois óbitos e 120 novos casos positivos

Segundo avançou em conferência de imprensa, na cidade da Praia, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias, Jorge Noel Barreto, os laboratórios do país analisaram 561 amostras nas últimas 24 horas, dos quais 120 deram resultado positivo para a covid-19.

Dos novos casos, 81 foram diagnosticados na cidade da Praia, na ilha de Santiago, cujos outros concelhos também têm novos casos, designadamente Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Miguel, com três cada, e São Lourenço do Órgãos (1).

A ilha do Fogo registou mais seis casos, distribuídos pelos municípios de São Filipe (5) e Santa Catarina (1), enquanto Santo Antão teve mais oito novos casos, nos concelhos do Porto Novo (6) e Paul (2).

Os restantes casos foram notificados nas ilhas da Boa Vista (13), Sal e São Vicente com um cada.

No encontro com a imprensa, o porta-voz do Ministério da Saúde informou ainda que foram registados mais dois óbitos no país, um na Praia e outro em Santa Catarina de Santiago, de duas pessoas idosas, que estavam há alguns dias internadas nos hospitais.

Com mais estas duas mortes, o país passa a registar um total de 79 pessoas que perderam a vida por causa da covid-19, numa taxa de letalidade de 1,07%.

Em sentido contrário, Jorge Barreto referiu que uma pessoa de 93 anos na cidade da Praia é uma das 60 que tiveram alta hoje no país, perfazendo um total acumulado de 6.270 recuperados, representando 85%.

"Isso para vermos que nem sempre o facto de a pessoa estar num estado crítico significa que irá morrer. Há esperanças", salientou o diretor, a propósito da pessoa de 93 anos que conseguiu recuperar-se da doença.

Em todo o país, Jorge Barreto indicou que há 38 casos suspeitos, 1.226 pessoas em quarentena, bem como 23 pessoas internadas nos hospitais, sendo 13 no Hospital Agostinho Neto, na Praia, o maior do país, e desses seis precisam de cuidados especiais.

Com os novos dados, Cabo Verde passa a registar um acumulado de 7.371 casos de covid-19 desde 19 de março, continua com os dois doentes transferidos para os seus países e tem neste momento 1.020 casos ativos, correspondendo a 13,8% do total.

O diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias voltou a apelar ao cumprimento das medidas preventivas e de combate à covid-19, como o uso de máscaras, distanciamento físico e evitar aglomerações.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.