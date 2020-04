Cabo Verde regista mais um caso na Praia elevando total para 56

Em comunicado, o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde e da Segurança Social, anunciou que o novo caso surgiu na cidade da Praia e trata-se de um homem de 43 anos, nacionalidade cabo-verdiana, residente no bairro de Ponta d`Agua.

A mesma fonte adiantou que o doente se encontra internado em isolamento no Hospital Dr. Agostinho Neto e apresenta um quadro de infeção respiratória moderada.

O Governo cabo-verdiano referiu ainda que as medidas para identificação e seguimento de contactantes, a fim de se evitar a propagação da doença, estão a ser tomadas pela Delegacia de Saúde da Praia, com o apoio dos serviços centrais, do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros e da Polícia Nacional.

"O Ministério da Saúde e da Segurança Social exorta a toda a população ao confinamento domiciliar e a implementar as outras medidas preventivas", segundo a nota.

A cidade da Praia (ilha de Santiago) passa a ter quatro casos confirmados de covid-19 e o país regista um total de 56, um dos quais levou à morte do doente e outro já foi considerado recuperado.

Deste total, 51 casos foram registados na ilha da Boa Vista e um na ilha de São Vicente.

Cabo Verde cumpre hoje 20 dias de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais e escolas fechadas, além de suspensas todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

A nível global, a pandemia da covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.