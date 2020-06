Cabo Verde revê em baixa número de casos e acrescenta um concelho com positivos

As informações foram avançadas pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, na habitual conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o ponto de situação da doença no país, indicando que o país registou hoje quatro casos, e não cinco como foi anunciado de manhã no comunicado do Ministério da Saúde.

O porta-voz do ministério cabo-verdiano esclareceu que, na habitual revisão dos casos, constatou-se que um dos que se pensava que era novo, afinal já estava notificado e era uma amostra de controlo.

"Nós temos a ilha do Sal com dois casos novos e não três", precisou Jorge Barreto, esclarecendo ainda que um dos casos que era dado como registado na cidade da Praia, afinal é de uma pessoa que mora em São Miguel, também na ilha de Santiago, que passa a ser o 13.º concelho do país a diagnosticar a doença.

O diretor explicou que a pessoa pretendia viajar para outra ilha de Cabo Verde, sendo que um dos requisitos era fazer o teste para saber se tem ou não a infeção.

"Foi nesse processo que o caso foi identificado. É um caso de São Miguel e não da Praia", esclareceu o responsável de Saúde de Cabo Verde, indicando que o outro caso do dia foi registado em Santa Catarina de Santiago.

Os quatro casos novos registados hoje representam o valor mais baixo dos últimos 33 dias em que foram anunciados dados diários do novo coronavírus no país, depois dos dois casos contabilizados no dia 02 de maio.

Cabo Verde ultrapassou os 1.000 casos acumulados de covid-19, com 1.003, distribuídos pelas ilhas de Santiago (779), Sal (149), Boa Vista (57), São Vicente (12), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

Do total, há a registar oito óbitos, 562 pessoas foram consideradas curadas da doença, dois doentes transferidos para os seus países, e o país tem neste momento 431 casos de infeção ativa (43%).

A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.