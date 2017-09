Cabo Verde vai reafirmar nas Nações Unidas compromisso com a paz e a tolerância

Lusa15 Set, 2017, 14:37 | Mundo

Ulisses Correia e Silva, que cumpre a sua primeira visita oficial aos Estados Unidos desde que tomou posse, em abril de 2016, irá sublinhar também, e na linha de anteriores intervenções de representantes cabo-verdianos, o papel e os desafios dos pequenos estados insulares no contexto das Nações Unidas.

"Vamos reafirmar o nosso comprometimento enquanto país pequeno, mas fortemente implicado no diálogo para a paz, a tolerância e para um mundo mais equilibrado", disse Ulisses Correia e Silva.

O primeiro-ministro cabo-verdiano falava aos jornalistas, hoje, na cidade da Praia, à margem de uma reunião com autarcas.

"Reafirmaremos também as nossas valências enquanto um país que quer acelerar o seu processo de desenvolvimento e [daremos] uma palavra muito especial aos pequenos estados insulares, nomeadamente na questão das alterações climáticas que os atingem e colocam em nível de vulnerabilidade muito alta", acrescentou.

No âmbito da 72.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações, onde falará a na próxima sexta-feira, Ulisses Correia e Silva, cumprirá ainda uma agenda de encontros bilaterais com os chefes de delegação dos países da Comunidade de Países da África Ocidental (CEDEAO) e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Será ainda recebido pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Durante a deslocação aos Estados Unidos, a primeira como chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva manterá também vários encontros com as autoridades norte-americanas com destaque para a assinatura de um acordo na área da cooperação militar (SOFA), que define "o estatuto das forças armadas norte-americanas em território cabo-verdiano, por ocasião de exercícios militares conjuntos".

"Queremos desenvolver um acordo para a defesa e segurança tendo em conta as vulnerabilidades de Cabo Verde, nomeadamente a localização e o facto de sermos um país pequeno que precisa de alianças fortes. Os Estados Unidos são um parceiro de referência, assim como a União Europeia e outros países que colaboram com Cabo Verde", disse.

Para Ulisses Correia e Silva, o acordo SOFA, que será assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Luís Filipe Tavares, "é um sinal muito claro" de que o Governo está "comprometido com a segurança do país" e com a "participação cooperativa na segurança do mundo".

Questionado pelos jornalistas sobre se está em cima da mesa, nas negociações com os Estados Unidos, a instalação de uma base militar norte-americana em Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva negou.

"Não está porque não podia estar porque a Constituição da República de Cabo Verde não permite. Não podemos negociar, nem sequer enunciar situações que a própria Constituição não permite", afirmou.

Ainda no âmbito da visita aos Estados Unidos, Ulisses Correia e Silva irá participar na primeira Gala - "Cabo Verde de Sucesso" que será presidida pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, no dia 30 de setembro, em Boston, e visa distinguir cabo-verdianos e descendentes de cabo-verdianos que se tenham destacado na sociedade americana.