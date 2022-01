Cabo Verde volta a bater recorde com 1.397 casos em 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia do arquipélago processaram um recorde de 3.281 amostras desde terça-feira, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 42,6% e novos casos de covid-19 identificados em todos os municípios, mas registou igualmente um recorde de 1.896 doentes recuperados.

O país tem contabilizado nos últimos dias recordes diários de novos infetados com o novo coronavírus e confirmou na terça-feira a presença da variante Ómicron a circular no arquipélago, dia em que já tinha somado 1.025 casos, o valor máximo até então.

Nas últimas 24 horas foram notificados 272 novos casos de covid-19 só na cidade da Praia, ilha de Santiago, capital do país, com uma taxa de positividade de 32,4%, tendo em conta as 816 amostras analisadas. Ainda na ilha de Santiago registaram-se 174 novos infetados, nos restantes municípios.

Foram também detetados novos casos de covid-19 nas ilhas de São Vicente (447), Santo Antão (159), Sal (97), São Nicolau (86), Fogo (73), Boa Vista (52), Maio (34) e Brava (três).

De acordo com o mesmo boletim, subiu para 355 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19 -- uma morte registada na Praia -, além de 18 por causas externas, desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa a contar com um acumulado de 45.989 casos de infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 5.068 casos ativos de covid-19 e soma 40.539 casos considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.

A covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países.