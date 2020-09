Cabo-verdianos alegres matam saudades da água do mar

"Foi difícil, tendo em conta que a praia tem sempre um efeito terapêutico, eu fiquei sempre na expectativa que um dia iriam abrir e hoje aconteceu esse dia e estou contente", começou por dizer à agência Lusa Zé Silva, morador em Palmarejo, que madrugou, chegando à praia de Quebra Canela logo às 06:00 da manhã.

"A sensação é de alegria, de alívio, e também é um prazer imenso estar na praia de novo", disse, prometendo cumprir as regras definidas pelas autoridades cabo-verdianas.

A atividade balnear na ilha de Santiago é permitida a partir de hoje entre as 06:00 e às 10:00, conforme definiu o Governo e regulamentou o Instituto Marítimo e Portuário (IMP), condicionada ao "rigoroso cumprimento das normas de distanciamento físico e de etiqueta respiratória".

Zé Silva foi dos primeiros a chegar, altura em que havia pouca gente, mas duas horas depois disse que a principal praia da capital de Cabo Verde já estava a "ficar melhor", ou seja com mais gente a aproveitar para dar um mergulho, caminhar ou mesmo só apreciar a baía de Quebra Canela.

Quanto ao horário definido, o professor universitário, com cerca de 40 anos, considerou que deveria ser durante o dia todo, já que no período de manhã a maioria das pessoas está a trabalhar.

No seu entender, a abertura deveria ser mais cedo ou até nem deveriam interditar as praias, salientando que as autoridades cabo-verdianas deveriam procurar alternativas, porque a praia e a água de mar ajudam a lidar com o stress e a pressão da pandemia.

"Ao fechar as praias as pessoas ficaram impedidas de usufruir desses `benefícios`. Acho que deveriam criar horários específicos e colocar autoridades nas praias para impedir que as pessoas se aglomerem, mas não impedir completamente como foi feito", sugeriu o banhista.

Zé Silva acabara de tomar um banho juntamente com o amigo António ferreira, funcionário da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) e professor do ensino básico, que estava tão ansioso com o regresso ao mar que se enganou no dia da reabertura das praias, tendo ido no domingo.

"A água do mar é boa para a saúde, para terapia", afirmou o morador em Palmarejo, indicando que tem problemas nos joelhos e aproveita para fazer natação.

António Moreira também é de opinião que o horário deveria ser estendido o dia todo e ser controlado, tal como acontece nas quatro horas permitidas, com vários polícias a vigiar as praias, soando sempre o apito a qualquer aglomeração ou desrespeito das regras.

A partir de agora, o desejo de António Moreira é que as praias não voltem a ser interditadas na ilha de Santiago por causa da covid-19, e garantiu que, para compensar, vai agora todos os dias a Quebra Canela, que no primeiro dia registou dezenas de banhistas.

Mais pequena e com menos banhistas estava a praia da Prainha, a cerca de 500 metros, onde António Pedro Silva acabara de tomar um banho, pormenorizando a sensação de felicidade.

"A praia é uma coisa extraordinária, e tivemos essa ausência durante quase seis meses, perturba imenso a sanidade mental, a parte física, as articulações, a necessidade que a pessoa tem de interagir com a natureza. Parece que estamos a reinaugurar a praia, tomar um banho de forma tranquila, serena, com espírito de estar a cumprir com as normas, porque de outra forma é diferente, é um momento de felicidade tremendo", descreveu.

Para António Pedro Silva, não há grande problema de transmissão da covid-19 e de outras doenças dentro da água do mar, mas sim no ajuntamento de pessoas.

"De momento, não há esse ajuntamento, esperemos que assim seja, para a praia permanecer aberta e para podermos desfrutar desta riqueza da natureza", disse o banhista, para quem tudo vai depender da disciplina e do comportamento do público.

Segundo o Governo, a atividade balnear nas ilhas de Santiago e do Sal, que tem o mesmo horário, vai ser avaliada semanalmente pelo IMP e pela Direção Nacional da Saúde (DGS).

Cabo Verde registava em 06 de setembro um acumulado de 4.330 casos de covid-19, com 42 mortes.

Santiago, a maior ilha de Cabo Verde, é também a que tem mais casos acumulados da doença, com 3.410, e também mais mortes, com 33.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 890 mil mortos e infetou cerca de 27 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.