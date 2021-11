Cabul. Ataque dos EUA que matou dez civis "não violou a lei", diz Pentágono

“Foi um acidente.”, declarou quarta-feira Sami Said, inspetor das Forças Aéreas dos EUA.Segundo o responsável, o episódio deveu-se a “erros de execução combinados com confirmações tendenciosas e falhas de comunicação”, resultando em “lamentáveis óbitos civis”.Uma investigação ao incidente revelou que, legislação internacional que regula a conduta das partes envolvidas em conflitos.Sami Said garantiu que os militares norte-americanos que comandaram o dronedo autoproclamado Estado Islâmico às forças dos EUA e ao pessoal diplomata no aeroporto de Cabul.O inspetor das Forças Aéreas frisou, aliás, que o ataque de drone aconteceu dias depois de o ISIS-K, ramo do Estado Islâmico que opera no Afeganistão, ter reivindicado um ataque bombista junto ao aeroporto da capital afegã que matou pelo menos 170 pessoas.Os militares norte-americanos disseram ter conhecimento de que o ISIS-K estava a planear um segundo ataque às operações de evacuação., elucidou Said, justificando assim o motivo do ataque de drone.

Militares seguiram alvo errado

Segundo o Pentágono, as forças de inteligência norte-americanas identificaram um Toyota Corolla que suspeitaram conter explosivos e seguiram o veículo, mas ter-se-ão enganado algures durante o processo., afirmou.Além disso, os militares dos EUA suspeitavam que o bombista-suicida do aeroporto de Cabul tinha transportado os explosivos com que se matou numa bolsa de computador. Portanto, quando viram pessoas com uma mala de computador junto à habitação alvo do ataque de drone, acreditaram que aquele era o alvo certo.“Afinal, e pudemos depois confirmar, a bolsa tinha apenas um computador” e não explosivos, declarou o general Sami Said.Foi a 29 de agosto que o ataque por parte de Washington. Todos tinham nacionalidade afegã.O incidente aconteceu na mesma altura em que as nações ocidentais procuravam retirar cidadãos afegãos de Cabul, após a tomada do poder por parte dos talibãs.“Foi um ataque brutal” baseado em “informações erradas”, criticou Ramin Yousufi, familiar de uma das vítimas mortais, em declarações à BBC. “Porque mataram a nossa família? As nossas crianças?”, lamentou.Após uma investigação preliminar, o Pentágono admitiu em setembro que o ataque foi um “erro trágico” e garantiu que iria compensar os membros das famílias que sobreviveram.