Cabul. Bombista suicida mata mais de 60 pessoas em casamento

Mário Aleixo - RTP18 Ago, 2019, 07:04 / atualizado em 18 Ago, 2019, 09:03 | Mundo

O ataque aconteceu na última noite num bairro xiita de Cabul, a capital do Afeganistão.



A agência Reuters conta que o movimento talibã negou a responsabilidade do ataque.O mesmo aconteceu numa altura em que o movimento está a negociar com os Estados Unidos a retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão em troca de um acordo de paz com o Governo local.