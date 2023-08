O regresso dos taliban ao poder no Afeganistão, selado há dois anos com a retirada norte-americana, significou, para as populações do país, uma regressão de 20 anos. Quem o afirma é o presidente da Associação da Comunidade Afegã em Portugal. "Para nós é muito complicado ouvir e ver", sublinha Omed Taheri.

"Para uma pessoa poder trabalhar, vai ter de obedecer às regras dos taliban, não deixar as senhoras estudar. Há uns tempos disseram que iriam reabrir novamente as universidades e as escolas, o que foi somente para os media. As senhoras foram inscrever-se e disseram-lhes que não podem inscrever-se porque não têm direito", exemplificou Omed Taheri.