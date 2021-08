Cabul. Calma no centro, desespero na zona do aeroporto

Já está em Cabul o número dois dos talibãs, que é também um dos fundadores do movimento. Abdul Ghani Baradar está já envolvido na formação de um novo governo do país. Do Afeganistão chegam imagens de contraste, entre o desespero junto ao aeroporto e uma aparente calma no centro da capital.