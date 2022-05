Cabul. Hospitais governados por mulheres

Afeganistão recuperou o uso obrigatório da burca por decreto, as mulheres devem ficar em casa, mas, se tiverem mesmo de sairr, só de cara tapada. Desde que os talibã voltaram ao poder, as mulheres foram mandadas para casa e as raparigas praticamente impedidas de estudar, mas há redutos onde as mulheres se sentem livres. Hospitais governados por mulheres que só recebem mulheres. O jornal The Guardian visitou um desses hospitais em Cabul.