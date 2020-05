Cabul prevê libertar 900 prisioneiros talibãs até ao fim do dia

"Nós prevemos (...) libertar 900 hoje", disse à agência France-Presse Javid Faisal, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança do governo afegão.

"Há procedimentos judiciais que têm de ser levados a cabo e a revisão dos documentos pode levar mais tempo do que aquele que nós pensamos. Por isso, podemos chegar a um número entre 800 e 900, mas a decisão é libertar 900 (prisioneiros talibãs) hoje", explicou.

Uma outra fonte também do Conselho Nacional confirmou a mesma decisão.

"As libertações vão continuar nas próximas semanas", disse.

Elementos que integram as forças talibãs disseram à AFP que os 200 prisioneiros que mantêm cativos, e que pertencem às forças da administração de Cabul, devem ser "libertados nos próximos dias".

Os talibãs, que multiplicaram nas últimas semanas vários ataques contra as forças governamentais, decretaram no sábado um cessar-fogo unilateral para que os "cidadãos" pudessem celebrar "em paz e conforto" o fim do Ramadão.

Os talibãs admitem hoje estar a considerer uma extensão do cessar-fogo: "Se estes desenvolvimentos, como o anúncio da troca de prisioneiros, se mantiverem, é possível avançar com decisões como a extensão do breve cessar-fogo e um avanço na direção certa em alguns temas menores, disse uma fonte dos insurgents citada pela Associated Press.

O Presidente do Afeganistão aceitou a oferta e no domingo anunciou a libertação de "até dois mil prisioneiros talibãs" como gesto de boa vontade pelo cessar-fogo.

A libertação de prisioneiros - cerca de cinco mil talibãs por mil membros das forças do governo - está prevista nos acordos assinados no passado dia 29 de fevereiro em Doha, entre Washington e os representantes insurgentes, mas que não foram ratificados por Cabul.

O acordo prevê também a preparação para retirada das forças estrangeiras do país em 14 meses.

Apesar de algumas escaramuças, o cessar-fogo decretado sábado tem sido respeitado em todo o Afeganistão.