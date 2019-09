Cachemira. Primeiro-ministro paquistanês alerta para perigo de guerra nuclear

Foto: Justin Lane - EPA

A região de Cachemira é de maioria muçulmana e está há quase dois meses sob recolher obrigatório, com muitos líderes a serem presos.



A Índia aumentou a presença militar em Cachemira e ameaça alterar o estatuto que as Nações Unidas definiram para a região. Imran Khan diz que está a preparar um "banho de sangue" e o Paquistão vai lutar até ao fim, podendo resultar numa guerra nuclear.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, falou na Assembleia Geral antes do primeiro-ministro paquistanês e não tocou na questão de Cachemira. Modi alertou para as redes terroristas numa aparente, mas não expressa, alusão ao Paquistão.