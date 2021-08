Cada vez mais perto de Cabul. Taliban ocupam cidade estratégica de Ghanzi

Imagens divulgadas pelos próprios combatentes mostram o que dizem ser os portões do quartel-general da polícia de Ghanzi com as bandeiras do Emirado Islâmico do Afeganistão hasteadas. Aqui, como noutras regiões as forças militares afegãs não souberam resistir.