Cairo. Desabamento de edifício faz 5 mortos e 24 feridos

Testemunhas garantem que há pessoas que continuam presas nos escombros.



O prédio de dez andares ficava num bairro popular da capital. As autoridades de proteção civil continuam no local.



Estão a inspecionar os edifícios vizinhos e a avaliar o impacto do incidente.



Não são conhecidas ainda as causas do desabamento.