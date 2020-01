Calais. Brexit fez baixar o turismo na última fronteira continental com o Reino Unido

França olha com expectativa para a saída do Reino Unido da União Europeia. Ainda que a partir desta sexta-feira pouco mude, as atenções dos franceses estarão voltadas paras as negociações entre Londres e Bruxelas. A cada queda da libra, o vizinho mais próximo perde negócios britânicos.