Calor extremo. França ativa alerta inédito, Catalunha enfrenta chamas

Joana Raposo Santos - RTP27 Jun, 2019, 20:13 / atualizado em 27 Jun, 2019, 20:21 | Mundo

O serviço meteorológico Méteo France ativou esta quinta-feira o alerta vermelho que foi instituído após a vaga de calor de 2003 e que nunca tinha sido utilizado. O alerta aplica-se às regiões de Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault e Vaucluse, no sul do país, e ficará em vigor até à tarde de sexta-feira.



Este alerta vermelho significa que não poderão ser realizados passeios escolares, nem desporto ao ar livre, e que todas as atividades ou festejos no exterior estão adiados, esclareceu a ministra francesa da Saúde, Agnes Buzyn.



“Este episódio de calor extremo não tem precedentes em França. É excecional na sua intensidade”, salientou a ministra. Setenta e seis regiões francesas estão sob alerta laranja, o segundo mais elevado.



Esta quinta-feira a temperatura no país bateu recordes absolutos para o mês de junho, com 41,5 graus registados na região de Saint-Julien-de-Peyrolas. Nas zonas onde foi ativado o alerta vermelho, podem ser atingidos os 45 graus já na sexta-feira.



"O pior está para vir"



Esta semana, em França, foram já registados quatro afogamentos de pessoas que tentavam refrescar-se perante o calor extremo.

Piores incêndios em duas décadas









De acordo com os operacionais, as chamas poderão ter começado devido à acumulação de estrume numa quinta da região de Torre de l'Espanyol, em Tarragona.





c/ agências



A Méteo France alertou os cidadãos para o facto de esta onda de calor afetar toda a população e não apenas as pessoas consideradas mais vulneráveis.referiu a instituição, embora o perigo seja "maior para os idosos, pessoas com doenças crónicas ou doenças mentais, pessoas que tomam regularmente medicamentos e pessoas isoladas"., declarou o diretor-geral da Saúde Pública do país, Jerome Saloman. “As chamadas de emergência estão em níveis máximos a nível nacional. Estamos perante o início de um claro impacto desta onda de calor”.Algumas zonas de França estão sob alerta de seca, com o fornecimento de água limitado a residentes, agricultores e empresas. Didier Guillaume, ministro francês da Agricultura, proibiu o transporte de animais até que a onda de calor termine.A operadora francesa de transporte de eletricidade RTE avançou que, esta quinta-feira,De acordo com as previsões, a onda de calor só deverá abrandar a partir de domingo. A situação fez com que várias cidades europeias adotassem medidas de prevenção, entre as quais a circulação diferenciada, o que significa que. É esse o caso em Paris, Lyon, Marselha e Estrasburgo.Na Catalunha, os bombeiros têm lutado contra as chamas que já queimaram mais de 6.500 hectares. Os operacionais acreditam queTarragona é a área mais afetada pelas chamas, com dezenas de habitações evacuadas e helicópteros a tentar dominar os incêndios.De acordo com o governo regional,. Os habitantes foram mesmo aconselhados a permanecer dentro de casa para evitar a inalação de fumo.“O fogo continua ativo e não está controlado nem estabilizado”, resumiu esta tarde o comandante das operações, Antonio Ramos. “É uma área muito irregular e íngreme, o que dificulta a movimentação de veículos e equipas”.