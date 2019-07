Calor nos EUA. Temperaturas acima dos 40 graus já fizeram seis mortos

Em Washington os termómetros chegaram a atingir 41 graus, durante o dia de sábado. E tudo indica que, este domingo, as temperaturas sejam ainda mais altas.



Muitas pessoas tiveram de ser deslocadas para centros com ar condicionado, como bibliotecas ou centros comerciais. Houve ainda necessidade de cancelar eventos desportivos ao ar livre.



Só a partir de segunda-feira é que as temperaturas devem começar a baixar.