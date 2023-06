Câmara da Covilhã apoia financeiramente equipas de sapadores florestais

"O financiamento atribuído pela autarquia é de 12 mil euros por cada equipa e tem como objetivo ajudar a garantir o seu normal funcionamento e atividade", justificou a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

O presidente da Câmara, Vítor Pereira, salientou que aquelas "parcerias se revestem de especial importância para manter a floresta limpa e cuidada, reforçando assim a prevenção e defesa da floresta contra incêndios".

O autarca sublinhou que, ao longo de todo o ano, equipas de sapadores florestais limpam, mantêm e arrumam a floresta e que, simultaneamente, também ajudam as entidades de proteção civil a proteger pessoas e bens.

"Nas alturas críticas estão ao nosso lado e ao lado das pessoas", referiu.

Lembrando que o ordenamento e proteção da floresta são uma responsabilidade coletiva, o presidente da Câmara da Covilhã também destacou que a autarquia está empenhada no cumprimento da sua missão e deveres.

"Tendo em conta que cada uma das equipas é constituída por cinco elementos, a autarquia também está a contribuir para a manutenção de 30 postos de trabalho diretos no território, bem como para a dinamização da fileira florestal", reforçou.

Vítor Pereira destacou que o apoio que estas equipas dão no combate aos fogos florestais, designadamente na época de maior risco, é outra das mais-valias.

"Estes 72 mil euros são um incentivo e um agradecimento, porque sabemos que podemos contar sempre com os sapadores florestais", acrescentou, salientando que, "nas horas difíceis, os sapadores florestais estão com os bombeiros, com as populações e sempre a ajudar".

Os acordos de cooperação foram estabelecidos com a Queiró - Associação para a Floresta, Caça e Pesca (duas equipas), a Comunidade Local do Baldio da Freguesia de Cortes do Meio, o Agrupamento de Baldios Estrela-Sul, os Baldios da Erada e a Associação de Compartes da Povoação da Atalaia da Freguesia do Teixoso, com uma equipa cada.