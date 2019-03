Câmara de Lisboa estuda possível apoio a vários projetos no município de Díli

Lusa25 Mar, 2019, 07:33 | Mundo

A disponibilidade da autarquia portuguesa para analisar eventuais apoios foi manifestada este mês em resposta a pedidos nesse sentido apresentados pelo vice-ministro da Administração Estatal timorense, Abílio Caetano, ao presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina.

Abílio Caetano escreveu a Medina detalhando vários propostas e projetos "para cuja concretização seria fundamental" o apoio da autarquia lisboeta, dando continuidade a um acordo de cooperação com Díli que data de 2013, refere a carta a que a Lusa teve acesso.

A reabilitação de monumentos, a criação de novas infraestruturas culturais e museológicas e a formação profissional inserem-se nas atividades propostas.

Entre as várias iniciativas e projetos em cima da mesa estão a comemoração a 10 de outubro dos 250 anos da fundação da cidade de Díli, altura em que, entre outras iniciativas, "se pretende lançada a primeira pedra do futuro Museu da Cidade".

Díli quer ainda apoio de Lisboa para a criação desse Museu da Cidade e ainda do Centro Cultural Timorense, com espaço multifunções, área de exposição e anfiteatro.

A proposta timorense refere também a criação do Museu da Indústria, que seria instalado no edificado da antiga cerâmica de Díli e englobaria área museológica, serviços de animação e educação, centro de documentação, centro de formação e uma zona de restauração para os formandos do curso de gastronomia.

Díli pretende ainda apoio num amplo programa de formação profissional incluindo em áreas como azulejaria, calcetaria e gastronomia portuguesas.

No campo da reabilitação, Díli propôs a Lisboa apoio para a reabilitação de vários monumentos, nomeadamente a Fonte de Ataúro (na vila de Beloi, na ilha de Ataúro), a Fonte dos Namorados no bairro de Bemori, em D´kili e o sistema defensivo da marginal de Díli, que datam da 2ª Guerra Mundial.

A reabilitação das ruínas do Forte de N. Senhora da Conceição em Díli e o monumento de homenagem aos portugueses vítimas da ocupação japonesa, em Lahane, são igualmente referidos.

Finalmente, as autoridades timorenses querem apoio lisboeta no planeamento e ordenamento da cidade de Díli e na formação de quadros em planeamento e gestão urbana.

Caetano sublinha que alguns dos projetos, dada a sua dimensão e complexidade, teriam de ser considerado num quadro de ação plurianual.

As iniciativas seriam desenvolvidas em parceria com várias entidades nacionais e ainda com as embaixadas de Portugal e do Brasil, entidades portuguesas, universidades e organizações, refere a proposta.