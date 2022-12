Câmara de São Vicente canaliza 8,5 ME para investimento em Orçamento de 12,4 ME para 2023

Do total de 12,4 milhões de euros, 8,5 milhões serão alocados em investimento, com destaque para as áreas do saneamento e abastecimento de água (2,152 milhões) e cultura, desporto, receio e lazer (1,538 milhões), de acordo com o executivo camarário, liderado por José António Garcês (PSD/CDS-PP).

Também está previsto um investimento de 386,1 mil euros no setor da educação, 174,7 mil em ação social e 98 mil no ordenamento do território, bem como 278,8 mil na proteção do meio ambiente e conservação da natureza.

Em resposta escrita a perguntas colocadas pela Agência Lusa, a Câmara Municipal esclareceu que o Orçamento para 2023 é 2% inferior ao deste ano, representando uma diminuição de cerca 218 mil euros.

O executivo indicou que vai canalizar 80,6 mil euros para amortização de dívidas a médio e longo prazo e, por outro lado, vai prosseguir as medidas de "alívio" da carga fiscal, com o IMI à taxa mínima de 0,3%, aplicação do IMI familiar, isenção de taxas de construção para jovens até 35 anos e não aplicação da derrama.

O Orçamento da Câmara Municipal de Santana, concelho localizado na costa norte da ilha da Madeira, foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo, composto por cinco vereadores do PSD/CDS-PP, coligação que também está em maioria absoluta na Assembleia Municipal, com 12 deputados. Neste órgão têm ainda assento dois deputados da Iniciativa Liberal e um do PS.

José António Garcês lidera o executivo municipal desde 2013, ano em que se desvinculou do PSD e concorreu pelo movimento de cidadãos Unidos Por São Vicente, que venceu as eleições com maioria absoluta, derrotando os social-democratas que governavam o município desde sempre.

Em 2017, foi reeleito para um segundo mandato, novamente com maioria absoluta (79,20%), tendo então contado com o apoio do PSD.

Nas autárquicas de 2021, José António Garcês encabeçou a lista da coligação PSD/CDS-PP e voltou a ganhar com maioria absoluta (70,48%), numas eleições em que a Iniciativa Liberal ficou em segundo lugar (12,4%) e o PS em terceiro (9,30%).

O concelho de São Vicente é composto por três freguesias -- São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura -- e tem 4.865 habitantes (Censos de 2021), que se dedicam essencialmente à agricultura, ao pequeno comércio e ao setor do turismo.