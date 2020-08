Câmara de Valongo presta contas à população online

"Mais do que nunca temos de apostar no reforço da cidadania e no empoderamento de toda a comunidade. Prestar contas é um dever que assumimos durante todo o ano, disponibilizando no site do Município informação atualizada com os custos de tudo aquilo que fazemos, sejam obras por adjudicação ou por administração direta, eventos culturais ou desportivos", descreve o presidente da câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, citado em comunicado.

O autarca salienta que "esta prestação de contas é mais um contributo para envolver os cidadãos nas decisões que lhes dizem respeito e para combater os populismos que ameaçam os sistemas democráticos, sobretudo em tempos de crise".

A iniciativa "Semana da Prestação de Contas do Município de Valongo", que se realiza pela sexta vez consecutiva, será em formato online, devido às condicionantes impostas pela pandemia da covid-19 que já provocou mais de 671 mil mortos, incluindo 1.740 em Portugal, sendo que o concelho de Valongo regista 790, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.

Em comunicado, a autarquia explica que "não sendo possível percorrer fisicamente as cinco freguesias do concelho, a apresentação será disponibilizada através das redes sociais do Município a partir das 21:30 de hoje".

O lema dado à iniciativa é "Comunidade mais esclarecida, Comunidade mais Participativa".

O objetivo é, continua a descrever a câmara de Valongo, do distrito do Porto, "estimular o envolvimento da população na governação local, disponibilizando informação rigorosa sobre a gestão municipal e promovendo a transparência sobre a utilização dos recursos públicos".

"Quem não deve não teme, por isso, também já temos disponível no site do Município um separador específico onde discriminamos todas as despesas extraordinárias relacionadas com o combate e a prevenção da Covid-19, que já ultrapassam um milhão de euros", refere José Manuel Ribeiro.

A autarquia informa que o vídeo sobre a prestação de contas pode ser visualizado "antecipadamente" nas redes sociais do Município: Facebook, Youtube e Instagram.

Já os compromissos financeiros assumidos no âmbito das medidas de prevenção da covid-19 e que, de acordo com a autarquia, ultrapassam um milhão de euros podem ser consultados através do link: https://www.cm-valongo.pt/pages/1059?news_id=1949.

Toda a documentação relativa à Prestação de Contas está disponível para consulta na página da Câmara Municipal.