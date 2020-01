Câmara dos Comuns acende luz verde para o Brexit

a Câmara dos Comuns aprovou o texto em causa com 330 votos a favor e outros 231 contra.



O texto, que traduz em letra de lei o acordo com a União Europeia para o adeus do Reino Unido ao bloco comunitário, passará na próxima semana pelo crivo da Câmara dos Lordes, seguindo-se a anuência da Rainha Isabel II. Deverá ser ratificado pelo Parlamento Europeu a 29 de janeiro. Ou seja, a dois dias da data-limite. Amplamente dominada pelos conservadores do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson,O texto, que traduz em letra de lei o acordo com a União Europeia para o adeus do Reino Unido ao bloco comunitário, passará na próxima semana pelo crivo da Câmara dos Lordes, seguindo-se a anuência da Rainha Isabel II. O debate na Câmara dos Lordes tem início já na próxima segunda-feira. O diploma deverá ganhar força de lei até 22 ou 23 de janeiro.





Entre os lordes – membros não eleitos da câmara alta de Westminster -, Boris Johnson não goza de uma maioria. Todavia, perante o score que obteve nas últimas eleições legislativas, em dezembro, e a votação concludente desta quinta-feira, não é expectável que o diploma possa ainda vir a sofrer alterações de fundo.



“É tempo de avançar”, clamou durante o debate que antecedeu a votação parlamentar o ministro britânico para o Brexit, Steve Barclay.



“Este texto vai assegurar a nossa saída da União Europeia com um acordo que dá certezas às empresas, protege os direitos dos nossos cidadãos e assegura que retomamos o controlo do nosso dinheiro, das nossas fronteiras, das nossas leis e das nossa política comercial”, acrescentou.



Cumpridas as próximas etapas, o Reino Unido irá inscrever nos livros de História a data de 31 de janeiro: o Brexit, já adiado por três ocasiões, na sequência do referendo de 2016.

Consumada a saída da União Europeia, principia um período de transição, ao abrigo do qual as relações entre Reino Unido e União permanecerão inalteradas – até 31 de dezembro de 2020. O 1 de julho é a data-limite para prolongar esta fase por um ou dois anos, pedido que terá de partir sempre de Londres.



As partes terão de definir uma nova fórmula para as suas relações comerciais e de segurança.



Sem prolongamento, o dia 31 de dezembro deste ano marcará o término dos laços entre a Europa continental e a Grã-Bretanha tal como vigoraram ao longo de 47 anos.

O tratado sobre a saída do Reino Unido, agora aprovado, de facto, pela Câmara dos Comuns, tem em vista uma separação suave e o enquadramento final do dossier da fronteira irlandesa.



É uma peça de Relações Internacionais com 535 páginas fechada em outubro passado entre o primeiro-ministro Boris Johnson e Michel Barnier, negociador da União para o Brexit. Enquadra ainda questões como os direitos dos cidadãos, o período de transição e a regulamentação financeira.



No que toca aos direitos de cidadania, os 3,2 milhões de europeus a viver em solo britânico e os 1,2 milhões de britânicos na Europa continental vão poder continuar a trabalhar, estudar, receber subsídios e imigrar com as respetivas famílias.



Os britânicos comprometem-se também a respeitar compromissos assumidos no quadro do orçamento plurianual em curso, cuja vigência começou em 2014 e termina este ano. Poderá beneficiar, em troca, de fundos estruturais e da PAC, a Política Agrícola Comum.



Em matéria de regime aduaneiro da Irlanda do Norte, província britânica, esta manter-se-á em território aduaneiro do Reino Unido.



Caso a Irlanda do Norte receba produtos de países terceiros, serão aplicados os direitos aduaneiros britânicos. Se as mercadorias ali chegadas se destinarem a países-membros da União Europeia, serão aplicados os direitos aduaneiros do bloco comunitário.



Para conservar a integridade do mercado único, as regras da UE para o IVA sobre as mercadorias vão manter-se em vigor na Irlanda do Norte, com a coleta a ser administrada pelo sistema alfandegário britânico.



Por último, na versão revista da sua “declaração política” relativa ao futuro das relações com o Reino Unido, a União Europeia promete firmar com Londres um acordo “sem direitos aduaneiros nem quotas”. Os diretórios de Bruxelas reclamam, em contrapartida, “garantias” no plano da concorrência, de forma a que os britânicos não possam criar um sistema completamente apartado das regras europeias nos capítulos fiscal, social e ambiental.



O ministro Steve Barclay propôs-se esta quinta-feira iniciar “rapidamente” um novo processo de negociações com a UE para desenhar um acordo de livre comércio até ao final de 2020.



