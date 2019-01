13:50 - O presidente da Câmara dos Comuns anunciou no início da sessão quais as emendas que serão levadas a votação ao final da tarde. Entre as 10 propostas de emenda recebidas, John Bercow selecionou as emendas A, G, B, J, I e O (a que é defendida pela primeira-ministra).









Emenda B: Propõe a transferência do controlo do processo do Brexit para o Parlamento, admitindo o pedido de extensão do Artigo 50 caso a Câmara dos Comuns não aprove ao Acordo do Brexit até 26 de fevereiro





Emenda J: Propõe que o Governo peça o alargamento do período do Artigo 50 caso não aprove o Acordo de Saída até 26 de fevereiro.

A primeira-ministra apelou aos deputados conservadores para votaram a favor da emendar de Graham Brady, a emenda N, o mecanismo de salvaguarda por “acordos alternativos”.





: propõe que o Parlamento considere opões para evitar um Brexit sem acordo, incluindo uma União Aduaneira permanente e a realização de um segundo referendo.propõe que o Governo procure a extensão do Artigo 50, para excluir o cenário de saída sem acordo, e que não implique a saída da Escócia da União Europeia contra a sua vontade.Propõe que os deputados debatam os seus próprios projetos para o Brexit nos meses de fevereiro e março, em dias a determinar.Propõe a exclusão de um cenário de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordoPropõe a substituição do mecanismo de salvaguarda de uma fronteira física na ilha da Irlanda por acordos alternativos.Theresa May afirma que a proposta de um segundo referendo do Brexit não deverá conseguir uma maioria.