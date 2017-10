Câmara dos Representantes dos EUA aprova mais sanções contra Pyongyang

Lusa25 Out, 2017, 07:20 | Mundo

O projeto, aprovado com 415 votos a favor e dois contra, foi batizado com o nome do Otto Warmbier, o estudante norte-americano que faleceu em junho depois de mais um ano em coma preso no Coreia do Norte.

O texto pede ao Departamento do Tesouro que congele as contas de instituições financeiras internacionais em que a Coreia do Norte registe algum tipo de lucro.

"Chegou o momento de que esses bancos entre ajudar e instigar o Governo da Coreia do Norte ou defender a paz com os Estados Unidos e os seus aliados", disse o republicano Andy Barr, promotor do projeto, durante o debate legislativo.

"Os bancos estrangeiros (agora) podem fazer negócios que beneficiam a Coreia do Norte e negócios com os Estados Unidos. Não podem fazer ambas as coisas", acrescentou Barr, que defende que as sanções vigentes não isolam por completo Pyongyang do sistema financeiro global.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou em setembro, por unanimidade, um pacote de sanções destinado a isolar economicamente a Coreia do Norte, que limita as importações de petróleo e derivados e proíbe as exportações de têxteis, entre outras medidas.