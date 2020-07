Câmara dos Representantes dos EUA aprova remoção de estátuas da Confederação do Capitólio

O projeto de lei ordena ao arquiteto do Capitólio que identifique e retire pelo menos 10 estátuas de militares da confederação, incluindo Lee, o general que liderou o exército do Sul na guerra civil americana, e Jefferson Davis, presidente da confederação de estados esclavagistas.Três estátuas de homenagem a supremacistas brancos - incluindo o antigo vice-presidente dos Estados Unidos John C. Calhoun, da Carolina do Sul - também poderão vir a ser removidas.", disse o líder da maioria da Câmara dos Representantes, Steny Hoyer, numa conferência de imprensa no Capitólio, antes da votação, em declarações citadas pela agência de notícias Associated Press (AP).A Câmara dos Representantes aprovou o diploma por 305 votos a favor e 113 contra, enviando-o para o Senado, cuja maioria é detida pelos Republicanos.Mesmo que a legislação seja aprovada em ambas as câmaras, seria necessária a assinatura do presidente Donald Trump, que se opôs à remoção de estátuas noutros locais do país.A contestação a estátuas de personalidades ligadas à escravatura surgiu na sequência de manifestações desencadeadas em todo o mundo, depois da morte do afro-americano George Floyd, asfixiado por um polícia branco, em 25 de maio.

Os protestos antirracistas levaram à remoção e vandalização de várias estátuas de figuras controversas, como as de Winston Churchill em Londres (Inglaterra) ou do navegador do século XV Cristóvão Colombo.