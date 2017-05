Partilhar o artigo Câmara dos Representantes dos EUA vota revogação ou substituição do "Obamacare" Imprimir o artigo Câmara dos Representantes dos EUA vota revogação ou substituição do "Obamacare" Enviar por email o artigo Câmara dos Representantes dos EUA vota revogação ou substituição do "Obamacare" Aumentar a fonte do artigo Câmara dos Representantes dos EUA vota revogação ou substituição do "Obamacare" Diminuir a fonte do artigo Câmara dos Representantes dos EUA vota revogação ou substituição do "Obamacare" Ouvir o artigo Câmara dos Representantes dos EUA vota revogação ou substituição do "Obamacare"